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Oyun severler artık "internet" hesabı yapmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

Vodafone müşterileri "Vodafone Oyun Pass" paketi ile tavla ve okey oyunlarını internetinden yemeden oynayabilecek - Vodafone, müşterilerine oyun içi satın alımlarında kullanabilecekleri 45 bin çip hediye edecek - Türkiye'nin ilk çip hediyeli internet paketi haftalık "Vodafone Oyun Pass" ile müşteriler tavla ve okey oyunlarını oynarken gigabayt hesabı yapmayacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone müşterileri "Vodafone Oyun Pass" paketi ile tavla ve okey oyunlarını internetinden yemeden oynayabilecek.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda yeni haftalık "Vodafone Pass" paketlerini duyuran Vodafone, bu paketlerden haftalık "Vodafone Oyun Pass" için dijital oyun şirketlerinden Zynga ve Netcom Medya ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, "Vodafone Oyun Pass" paketi kullanıcıları, Zynga'nın oyun uygulamaları 101 Okey Plus, Okey Plus, Çanak Okey Plus ve Tavla Plus'ı bir hafta boyunca internetinden yemeden oynayabiliyor.

Vodafone, müşterilerine oyun içi satın alımlarında kullanabilecekleri 45 bin çipi de hediye ederken, böylece Vodafone müşterileri, Türkiye'nin ilk çip hediyeli internet paketi haftalık "Vodafone Oyun Pass" ile tavla ve okey oyunlarını oynarken gigabayt hesabı yapmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirterek, kesintisiz internet ihtiyacını karşılama hedefiyle geliştirdikleri iş birliği kapsamında Vodafone müşterilerinin internetinden yemeden oyun oynayabileceğini aktardı.

Aksoy, "Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç da, "Vodafone gibi değerli bir markayla kullanıcılarımıza değer katan bir işbirliğinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Vodafone'un sunduğu bu paket sayesinde internetinden yemeden, hediye ettiğimiz çiplerle oyun keyfini artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Netcom Medya Kurucu Ortağı Kader Kutun ise iş birliğinin oyun pazarı için önemli olduğunu aktardı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone'un yeni oyun kampanyasından yararlanmak isteyen faturasız müşterilerin HAFTALIK OYUN yazarak, faturalı müşterilerin ise HOPASS yazarak 7000'e göndermeleri ya da Vodafone Yanımda mobil uygulamasına girerek Ek Paket Al sekmesinden Haftalık Oyun Pass'i satın almaları yeterli oluyor.

Vodafone, daha önce aylık tekliflerle sunduğu "Vodafone Pass" paketlerini artık haftalık tekliflerle ve 3 liradan başlayan fiyatlarla sunuyor.

Vodafone'lular, ayrı ayrı satın alabildikleri haftalık "Vodafone Pass İletişim", "Vodafone Pass Sosyal", "Vodafone Pass Video" ve "Vodafone Oyun Pass" paketleriyle, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, İzlesene, Fenomen, Karnaval ve Power gibi uygulamaları internetinden yemeden kullanabiliyor.

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