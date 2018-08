İSTANBUL (AA) - Vodafone müşterileri "Vodafone Oyun Pass" paketi ile tavla ve okey oyunlarını internetinden yemeden oynayabilecek.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda yeni haftalık "Vodafone Pass" paketlerini duyuran Vodafone, bu paketlerden haftalık "Vodafone Oyun Pass" için dijital oyun şirketlerinden Zynga ve Netcom Medya ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, "Vodafone Oyun Pass" paketi kullanıcıları, Zynga'nın oyun uygulamaları 101 Okey Plus, Okey Plus, Çanak Okey Plus ve Tavla Plus'ı bir hafta boyunca internetinden yemeden oynayabiliyor.

Vodafone, müşterilerine oyun içi satın alımlarında kullanabilecekleri 45 bin çipi de hediye ederken, böylece Vodafone müşterileri, Türkiye'nin ilk çip hediyeli internet paketi haftalık "Vodafone Oyun Pass" ile tavla ve okey oyunlarını oynarken gigabayt hesabı yapmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirterek, kesintisiz internet ihtiyacını karşılama hedefiyle geliştirdikleri iş birliği kapsamında Vodafone müşterilerinin internetinden yemeden oyun oynayabileceğini aktardı.