FİNANS

Oyun videosu izleyenlerin sayısı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Medianova’nın veri ölçümlerine göre; okulların yaz tatiline girmesiyle oyun izleme oranlarında yüzde 80, indirme oranlarında ise yüzde 40 artış olduğu tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Bulut ve streaming şirketi Medianova'nın haziran ayı veri ölçümlerine göre, Türkiye'de sadece bir ayda 2 milyon kişi oyun videosu izledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital oyun pazarı her geçen gün büyüyor.

Söz konusu pazarda oyuncu olmak kadar oyun videosu izlemek de yükselen bir trend haline gelirken, özellikle dijital kuşak olarak adlandırılan Z kuşağı, bu alanın en büyük takipçisi konumunda yer alıyor.

Bulut ve streaming çözümleri sunan Medianova’nın yaptığı ölçümler bu anlamda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Medianova’nın veri ölçümlerine göre; Türkiye’de haziran ayında 2 milyon kişi 24 milyon kez oyun videosu izledi.

Her bir kişi ortalama 12 oyun videosu izlerken, oyunda kalma süresi 10 dakika olarak ölçüldü. Okulların yaz tatiline girmesiyle oyun izleme oranlarında yüzde 80, indirme oranlarında ise yüzde 40 artış olduğu tespit edildi.

- 30 milyon oyuncu var

Verilen bilgiye göre, dünyada ortalama 2 milyar kişi oyun oynuyor. Küresel ölçekte oyun endüstrisinin 2019’da 152,1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Pazarı ABD domine etse de Asya-Pasifik Bölgesi de hızla gelişiyor.

Nüfusu 82 milyonu geçen Türkiye’de ise 30 milyona yakın oyuncu bulunurken, oyunlardan elde edilen gelir 1 milyar dolara ulaştı.

Bu hasılatın yüzde 50’si mobil, diğer yüzde 50’si ise PC ve oyun konsollarından geliyor. Oyun ekosistemi içinde dünya gelir sıralamasına bakıldığında Türkiye 18’inci sırada yer alıyor. İnternet alt yapısının güçlenmesi, genç nüfusun artmasıyla birlikte pazarın büyümesi öngörülüyor.

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