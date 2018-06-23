FİNANS

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

BURSA'da bir zincir marketin ihtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı oyuncak kampanyasına şarkıcılar Çılgın Sedat ve Devran İskender de destek verdi.

Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

BURSA, (DHA)- BURSA'da bir zincir marketin ihtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı oyuncak kampanyasına şarkıcılar Çılgın Sedat ve Devran İskender de destek verdi.
Tüketiciye sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin yanında sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Onur Marketler zincirinin 'Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun' projesi büyüyor. Şarkıcılar Çılgın Sedat ve Devran İskender, sosyal sorumluluk projesi için 'Biz de varız' dedi. Her çocuğun oyuncağı olması gerektiğini ifade eden Çılgın Sedat, oğlu Yağız'ın oyuncaklarını bu proje için bağışlayacağını, bunun yanında projeye destek için elinden gelen her türlü yardımı yapacağını söyledi. Devran İskender de anlamlı projeye desteğinin devam edeceğini belirtti.

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Oyuncak kampanyasına Çılgın Sedat ve Devran İskender'den destek

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