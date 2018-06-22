FİNANS

Oyuncak ve spor malzemeleri imalatına destek

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Müzik aletleri, spor malzemeleri, oyuncak ve çocuk arabaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamına alındı

Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlerin kapsamı genişletildi.

Bakanlar Kurulunun "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, müzik aletleri, spor malzemeleri, oyun ve oyuncak, kalem, çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlere eklendi.

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