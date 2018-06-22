Oyuncak ve spor malzemeleri imalatına destek

Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlerin kapsamı genişletildi.
Bakanlar Kurulunun "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, müzik aletleri, spor malzemeleri, oyun ve oyuncak, kalem, çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörlere eklendi.
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