FİNANS

Oyuncakçılar ithalat vergisinde süre uzatımı istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

OYDER Başkanı Esin Yürür: - "Bizim için son derece önemli olan birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi" - "Bunlar iptal edilirse Çinlilerin gözünde 'siparişini iptal eden firmalar' konumuna düşeriz. Bu nedenle geçiş süreci 45 gün yerine en az 3 ay olmalı"

ERDAL ÇELİKEL - Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, 10 Aralık'ta yürürlüğe giren ithal oyuncakta yeni gümrük vergisi oranlarından sektörün olumsuz etkilenmemesi için en az 3 ay geçiş süreci tanınması gerektiğini belirtti.

Yürür, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Aralık'ta oyuncak ithalatında gümrük vergisi oranının yüzde 25-30 seviyesine yükseltilmesinin sektördeki yansımalarını değerlendirdi.

Yeni vergi oranlarının, kararın yürürlük tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve yürürlük tarihinden sonraki en geç 45 gün içinde gümrük beyannameleri tescil edilmiş ürünleri kapsamayacağını anımsatan Yürür, oyuncak sektöründe siparişlerin genel olarak 6 ay sonrası için verildiğini söyledi.

Yürür, firmaların siparişlerini verirken gümrük vergisi oranlarının artacağından haberdar olmadıklarına işaret ederek, "Karar bilinseydi, ithalat yapılmazdı. Bizim için son derece önemli olan birinci ve ikinci üç aylık dönemlere ilişkin bütün siparişler verildi. Bunlar iptal edilirse Çinlilerin gözünde 'siparişini iptal eden firmalar' konumuna düşeriz. Bu nedenle geçiş süreci 45 gün yerine en az 3 ay olmalı." dedi.

- "Bazı ürünler yerli üretilmez"

Oyuncak sektörünün sadece Türkiye özelinde değil, küresel anlamda da ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Yürür, büyük firmaların üretimlerini ağırlıklı olarak Çin'de gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yürür, gümrük vergilerini artırmanın temelinde yerli üretime katkı sağlamanın bulunduğunu vurgulayarak, "Bu, çok güzel bir mantık ama sorunun çözümü değil. Çünkü ana firmaların hepsi Uzak Doğu'da üretmeye devam edecek." diye konuştu.

Belli tipteki oyuncakların yerli üretilmediğini ifade eden Yürür, "Bu durum dünyanın her tarafında böyledir. Belli özellikleri olan ürünler yerli üretilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Esin Yürür, gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında artışlar yaşanabileceğini ve bunların etkilerinin ocak ayı içinde görüleceğini kaydetti.

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Ersin Yürür ithalat karar OYDER oyuncak Oyuncakçılar Derneği Ticaret Bakanlığı

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