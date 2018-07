Özbekistan, Bursalı yatırımcıları bekliyor

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Özbekistan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Nemengan Eyaleti Valisi Hayrulla Bazarov ile tekstil, tarım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 20'den fazla Özbek iş adamı, yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere BTSO'yu ziyaret etti. Özbek heyeti; BTSO Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nemli, Muhsin Koçaslan, Haşim Kılıç ile Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz karşıladı. Ziyaret kapsamında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.

'İKİLİ TİCARETTE DAHA FAZLASINI HEDEFLİYORUZ'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. 2000'li yılların başında 170 milyon dolar seviyelerinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde artarak 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Osman Nemli, "Bursa iş dünyası olarak geldiğimiz noktayı memnuniyetle karşılıyoruz ancak daha fazlasını hedefliyoruz. Ekonomik işbirliğimizi çok daha iyi noktalara getirebiliriz. Her iki ülke de ekonomik ilişkileri güçlendirecek potansiyeli barındırıyor" dedi. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında BTSO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da ifade eden Osman Nemli, "Özbekistan, başlatmış olduğu ekonomik dönüşüm hamlesiyle Asya'nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi beklenen ülkesi konumunda. Bu süreçte bizler de her türlü bilgi ve tecrübelerimizi Özbek iş dünyası ile paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ise son yıllarda Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerinde gerek ticari ve iktisadi gerekse de kültürel ve toplumsal alanlarda önemli gelişim kaydedildiğini söyledi. İki ülke arasında işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirten Büyükelçi Azamhocayev, ikili ticareti 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Başta turizm, tarım ve tekstil sektörleri olmak üzere Bursa iş dünyası ile ortaklıklarını artırmak istediklerini belirten Azamhocayev, Bursalı iş adamlarını Özbekistan'a yatırım yapmaya davet etti.

'YATIRIMCILAR İÇİN TÜM ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLDİ'

Özbekistan'ın Nemengan Eyaleti Valisi Hayrulla Bazarov ise ülkesinin bağımsızlığının ilk yıllarında devlet yapısını güçlendirme yönünde adımlar attığını, son yıllarda ise ekonomiye odaklanıldığını söyledi. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik önemli reformlar gerçekleştirdikleri bilgisini veren Vali Bazarov, "Ekonomimizi liberal hale getirerek, yatırımcılar için tüm şartlarımızı iyileştirdik. Bu kapsamda getirilen teşvik ve desteklerden, Türk yatırımcıların daha fazla faydalanmalarını bekliyoruz" dedi. Türk ve Özbek halklarının dili, dini, tarihi ve değerlerinin ortak olduğuna vurgu yapan Bazarov, mevcut ticari ilişkilerin gerçek potansiyelleriyle örtüşmediğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından ziyaret, BTSO üyeleri ile Özbekistan firmaları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI