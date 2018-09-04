Özbekistan tekstilde hedef büyütüyor

Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçılarından olan Özbekistan, pamuk lifi ihracatını azaltarak tekstil ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyor.
Özbekistan hükümeti ile Özbekistan Tekstil Üreticileri Birliğince, başkent Taşkent'te organize edilen Tekstil Konferansı'na 20'ye yakın ülkeden 200'den fazla tekstil üreticisi ve uzman katıldı.
Bu yıl birincisi düzenlenen konferansın açılışında konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov, pamuk lifi üretimi ve ihracatında dünyanın önemli ülkelerinden Özbekistan'ın hazır tekstil ürünleri üretiminde de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediğini aktardı.
Atacanov, şimdiye kadar tekstil sektörüne 3 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını belirterek bunun yüzde 40'ını yabancı yatırımların oluşturduğuna işaret etti. Atacanov, bu yılın 8 aylık döneminde 800 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç ettiklerini ifade etti.
Özbekistan Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov da 18 sene önce Taşkent'te birinci Pamuk Konferansı'nı düzenleyen Özbekistan'ın o dönemde pamuk lifi ihracatını arttırmak için yoğun çaba harcadığını hatırlatarak ülkesinin artık pamuk lifi yerine hazır tekstil ürünleri ihracatı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Haydarov, 2020'de ülkedeki tekstil üretimini iki kat, 2025 yılına kadar ise 5 kat arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
"Özbekistan'ı tekstil sektöründe dünyadaki en önemli ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz." diyen Haydarov, 1,5 milyar dolar olan tekstil sektöründeki ihracat hacmini 2025 yılında 7,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, böylece ülkesinin pamuk lifi ihracatını 2025 yılına kadar belirgin ölçüde azaltacağını belirtti.
Konferansta konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Türkiye'nin bağımsızlığını ilk tanıdığı Özbekistan'ın kalkınmasını sürekli olarak desteklediğini dile getirdi.
Türk yatırımcılarının Özbekistan ekonomisine şimdiye kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını anımsatan Şen, Türkiye'nin Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında yer aldığını ve 1 milyar doları aşan iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Şen, Türkiye'nin paylaşmaya hazır olduğu tekstil alanındaki deneyimlerinin Özbekistan için bir örnek teşkil edebileceğini kaydetti.
Pamuk üretiminde dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci olan Özbekistan, yıllık ortalama 1,2 milyon ton pamuk lifi elde ediyor ve bunun yüzde 60'ını ihraç ediyor.
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