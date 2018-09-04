Özbekistan tekstilde hedef büyütüyor

Dünyanın önde gelen pamuk üretici ve ihracatçılarından olan Özbekistan, pamuk lifi ihracatını azaltarak tekstil ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyor.

Özbekistan hükümeti ile Özbekistan Tekstil Üreticileri Birliğince, başkent Taşkent'te organize edilen Tekstil Konferansı'na 20'ye yakın ülkeden 200'den fazla tekstil üreticisi ve uzman katıldı.

Bu yıl birincisi düzenlenen konferansın açılışında konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov, pamuk lifi üretimi ve ihracatında dünyanın önemli ülkelerinden Özbekistan'ın hazır tekstil ürünleri üretiminde de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediğini aktardı.

Atacanov, şimdiye kadar tekstil sektörüne 3 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını belirterek bunun yüzde 40'ını yabancı yatırımların oluşturduğuna işaret etti. Atacanov, bu yılın 8 aylık döneminde 800 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç ettiklerini ifade etti.

Özbekistan Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov da 18 sene önce Taşkent'te birinci Pamuk Konferansı'nı düzenleyen Özbekistan'ın o dönemde pamuk lifi ihracatını arttırmak için yoğun çaba harcadığını hatırlatarak ülkesinin artık pamuk lifi yerine hazır tekstil ürünleri ihracatı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Haydarov, 2020'de ülkedeki tekstil üretimini iki kat, 2025 yılına kadar ise 5 kat arttırmayı hedeflediklerini söyledi.