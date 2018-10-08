Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Shukhrat Yıgıtalıev, "Siyasi ve ticari ilişkilerimiz iyiye gidiyor. Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem veriyoruz." dedi.
Müsteşar Yıgıtalıev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti ve ardından iş adamları ile toplantıda bir araya geldi.
Hacısalihoğlu, toplantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası olarak Türk cumhuriyetleriyle iş hacmini genişletmeyi önemsediklerini belirterek, "Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Bizdeki gelişmelerin oralara da kayması en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki süreçleri planlayarak işbirliği içinde ticareti geliştirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
Müsteşar Yıgıtalıev ise iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin de yarattığı enerjiyle gelişerek sürdüğünü söyledi.
Siyasi ve ticari ilişkilerin iyiye gittiğinin altını çizen Yıgıtalıev, "Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem veriyoruz. Özellikle ticaret ve sanayi odalarıyla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Özbekistan'la Türkiye arasında önemli bir trafik oluştu. Eskiden haftada iki uçak varken şimdi haftada 28 sefer yapılıyor. Bu hareketlilik iki ülke arasında yeni fırsatlar ve yeni kapılar açıyor." diye konuştu.
Yıgıtalıev, büyükelçiliğin kapılarının Türk iş adamlarına sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "İşbirliğine hazırız. Ortak değerlerimizin turizmde önemli artı yaratacağına inanıyoruz. İşbirliğinin yanı sıra bizim için büyük kazanım olacağına inandığımız nokta şudur, Türk iş adamlarının iş kültürünü de öğrenmek istiyoruz. Dünyaya kapılarını yeni yeni açmaya başlayan bir ülke için bizim iş dünyamız açısından bunu çok önemsiyoruz. Ayrıca vize kolaylığı da mevcut." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçilik yetkilisi Abdulmelik Tuyçibayev ise iş adamlarına "Özbekistan'da Yatırım Yapmak için 10 Neden" başlıklı sunum yaptı.
Özbekistan'ın yeni dönemde liberal ve yeniliklere açık bir siyasi yapıya sahip olduğuna işaret eden Tuyçibayev, iki ülke liderinin yaptığı görüşmelerde ele alınan konuları anımsattı.
Tuyçibayev, Özbekistan'da Türk iş adamlarına en iyi ortamın oluşturulduğunu belirterek, "Onların sermayesini, mülkünü ve hukuklarını her yönden kanunen koruyacağız. Eminim çabalarımızla Özbekistan'la Türkiye arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım alanlarındaki işbirliği ile yeni ve kalite açısından bambaşka bir düzeye götürebileceğiz." dedi.
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