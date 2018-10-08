Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Shukhrat Yıgıtalıev, "Siyasi ve ticari ilişkilerimiz iyiye gidiyor. Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem veriyoruz." dedi.

Müsteşar Yıgıtalıev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti ve ardından iş adamları ile toplantıda bir araya geldi.

Hacısalihoğlu, toplantının açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası olarak Türk cumhuriyetleriyle iş hacmini genişletmeyi önemsediklerini belirterek, "Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Bizdeki gelişmelerin oralara da kayması en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki süreçleri planlayarak işbirliği içinde ticareti geliştirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Müsteşar Yıgıtalıev ise iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin de yarattığı enerjiyle gelişerek sürdüğünü söyledi.

Siyasi ve ticari ilişkilerin iyiye gittiğinin altını çizen Yıgıtalıev, "Özbekistan-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem veriyoruz. Özellikle ticaret ve sanayi odalarıyla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Özbekistan'la Türkiye arasında önemli bir trafik oluştu. Eskiden haftada iki uçak varken şimdi haftada 28 sefer yapılıyor. Bu hareketlilik iki ülke arasında yeni fırsatlar ve yeni kapılar açıyor." diye konuştu.