Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Yürütme Kurulu 25. Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yollarının güvenli ve hızlı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Yönetim Kurulu'nun 25. Toplantısı'na katıldı.​

Toplantıya teşkilata üye İran, Pakistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ticaret ve sanayi odaları başkanları ve üst düzey yöneticileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede işbirliğinin arttırılmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydederek, Asya ile Avrupa arasındaki enerji ve ticaret koridorlarının petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip bu bölgeden geçtiğini vurguladı.

Bölgede yaklaşık 3,5 milyar insanın yaşadığı çok geniş bir pazar bulunduğunu ancak dünya ticaretinden aldıkları payın yüzde 2 civarında olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bölgemizin dünya nüfusunun yüzde 6'sını bulundurduğunu göz önüne alırsak potansiyelimizin ancak üçte birini kullanıyoruz." dedi.