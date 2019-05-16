Özbekistan'da kurulacak nükleer santralin yol haritası belirlendi

Özbekistan ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom arasında ülkede inşa edilecek nükleer enerji santralinin yapımına ilişkin 2019-2020 yıllarında yürütülecek çalışmaların belirlendiği yol haritası anlaşması imzalandı.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ile Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhaçev imza attı.

Söz konusu anlaşma, santral inşaatının çevreye etkilerinin değerlendirilmesi için verilerin hazırlanması ve santralin güvenliğiyle ilgili ön raporun oluşturulmasına yönelik maddeleri içeriyor.

Likhaçev'in dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, nükleer santralin yerinin seçimine ilişkin mühendislik çalışmalarının ilk aşamasının tamamlandığı, santralin çevreye etkilerinin değerlendirilmesi ve teknik dokümantasyon çalışmalarının da devam ettiği belirtilmişti.

Toplam 11 milyar dolara mal olacak nükleer santral, her biri 1200 megavat kapasiteye sahip 2 güç ünitesinden oluşacak. Santralin 2028 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

