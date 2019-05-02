Özbekistan'dan iş insanlarına yatırım çağrısı

Özbekistan'ın Harezm Valisi Farhod Ermanov, Antalya'nın tarım, turizm, sanayi, spor, sanat alanındaki tecrübelerinden faydalanmak ve sermaye sahiplerini ülkelerinde görmek istediklerini belirterek, "Yatırımcılar için her türlü hibe ve desteği veriyoruz." dedi.

Ermanov ve beraberindeki heyet, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Antalya hakkında heyeti bilgilendiren Karaloğlu, kentin Türkiye'nin en çok yabancı turist kabul eden şehri olduğunu söyledi. Geçen yıl 13 milyon 640 bin yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini anlatan Karaloğlu, Özbekistan ile turizm alanında çok değerli iş birliklerinin oluşturulabileceğini kaydetti.

Türkler ile Özbekistanlılar arasında gönül bağı bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özbekistan millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Neredeyse her Türk'ün Özbekistan'ı görme hayali var. Eminim ki Özbekistan'daki insanlar da Türkiye'ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz. Özbekistan'dan turizmde çalışmak için Antalya'ya gelen vatandaşlar var. Onlar Antalya'ya gelip turizmi öğrenecekler. Tecrübe edinecekler ve Özbekistan'a döndüklerinde işletmeci olacaklar. Orada turizmin daha da gelişmesine vesile olacaklar."