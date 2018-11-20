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Özbekistan'dan Türk ayakkabı üreticilerine yatırım çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

Özbekistan Deri Sanayi Birliği Başkanı Serdar Umurzakov: - "Özbekistan olarak bölgemizde ayakkabı ve deriye yatırım yapan tek ülkeyiz. Mevcut siparişleri kapasite yetersizliği nedeniyle karşılayamıyoruz. Bu yüzden sizlerin Özbekistan'a yatırım yapıp ülkemizde üretime geçmenizi istiyoruz. Bu sayede iki taraf da kazanacak" - TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican: - "Ülkeler arası ticaret hacminin yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hedef ise bu rakamın en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarılması" - TASD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy: - "Özbekistan'da yerimizi almamız, treni kaçırmamamız lazım. Burada şu anda yapacağımız yatırımlar gelecekte bu ülkenin deri ve ayakkabı sanayisinde söz sahibi olmamızı sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Özbekistan Deri Sanayi Birliği Başkanı Serdar Umurzakov, bölgelerinde ayakkabı ve deriye yatırım yapan tek ülke olduklarını belirterek, "Mevcut siparişleri kapasite yetersizliği nedeniyle karşılayamıyoruz. Bu yüzden sizlerin Özbekistan'a yatırım yapıp ülkemizde üretime geçmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) açıklamasına göre, Umurzakov, Türk ayakkabı üretici ve ayakkabı yan sanayicileri ile derneğin İkitelli'deki genel merkezinde bir araya geldi.

Burada ülkesinin ekonomik durumu ve Özbekistan'a gelen yabancı yatırımlardan bahseden Umurzakov, ülkesinin deri ve ayakkabıya verdiği önemi anlattı.

Umurzakov, Özbekistan olarak bölgelerinde ayakkabı ve deri sektörüne yatırım yapan tek ülke olduklarını kaydederek, Rusya'da çok özel bir pazarları olduğunu, buradaki varlıkları artırmak istediklerini bildirdi.

Mevcut siparişleri kapasite yetersizliği nedeniyle karşılayamadıklarını kaydeden Umurzakov, "Bu yüzden sizlerin Özbekistan'a yatırım yapıp ülkemizde üretime geçmenizi istiyoruz. Bu sayede iki taraf da kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Ciddi vergi istisnaları mevcut"

Umurzakov, şu anda en büyük sorunlarının kapasite yetersizliği olduğunun altını çizerek, deri ve ayakkabı sektörüne hitap edecek yeni bir organize sanayi bölgesi hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Kurdukları deri ve ayakkabı organize sanayi bölgesinde çok büyük vergi istisnalarının bulunduğunu aktaran Umurzakov, Türk ayakkabı üreticilerinin bu istisnalardan yararlanmasını talep etti.

Umurzakov, iki ülkenin kardeş olduğunu ve karşılıklı dostane ilişkilerin bulunduğunu kaydederek, "En kısa zamanda sizleri de Özbekistan'da görmek ve beraber büyük işlere imza atmak istiyoruz. Sizleri ülkemizde sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Ticari hacimde hızlı artış var"

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican ise konuk başkan Umurzakov'u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, ülkeler arasında ortak geçmiş bulunduğunu anlattı.

Endican, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeler arası ilişkileri daha ileri noktaya taşıyabilmek için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

Liderlerin son iki yılda gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerde iş adamlarıyla bir araya gelindiğini anımsatan Endican, bu toplantıların ekonomik anlamda son derece verimli geçtiğini ve ticari ivmenin artmasına katkı sağladığını bildirdi.

Endican, "Son dönemde hızla artan ülkeler arası ticaret hacminin yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Hedef ise bu rakamın en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarılması." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Şimdi yatırım yapalım, ileride söz sahibi olalım"

TASD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, Özbekistan'ın geleceğin dünya deri merkezi olma hedefi bulunduğunu belirterek, gelecek 30 yıl içerisinde bu ülkenin söz konusu sektörde ciddi atılımlar yapacağını bildirdi.

Çin'in Özbekistan'a deri sektöründe önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Gürsoy, "Bizim de geç kalmadan kardeş ülke Özbekistan'da yerimizi almamız, treni kaçırmamamız lazım. Burada şu anda yapacağımız yatırımlar gelecekte bu ülkenin deri ve ayakkabı sanayisinde söz sahibi olmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, Özbekistan'ın aynı zamanda Rusya ve Türki Cumhuriyetler'e açılan bir kapı olduğunu belirterek, "Özbekistan'dan bu ülkelere yapılacak ihracatın sıfır gümrükle olması bizim için çok büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kurulu deri fabrikalarında kullanılan makinelerin yüzde 75'ine yakınının Türkiye'nin makinecileri tarafından üretildiğini ve yerli olduğunu aktaran Gürsoy, Özbekistan'da da bu alanda gayret sarf ederek pastadan ciddi pay alınabileceğini vurguladı.

Toplantı sonrası Başkan Umurzakov'a Endican tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

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