FİNANS

Özbekistan'ın ilk nükleer güç santralinde temel atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın ilk nükleer güç santrali için temel attı

MOSKOVA (AA) – Özbekistan’ın Rusya ile birlikte inşa edeceği ilk nükleer güç santralinin (NGS) temeli Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te atıldı.

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından Özbekistan’da inşa edilecek NGS’nin temeli, Taşkent’te düzenlenen törenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından atıldı.

Putin, burada yaptığı açıklamada, NGS’nin toplam kurulu gücünün 2 bin 400 megavatı bulacak iki reaktörden oluşacağını belirterek, “Bu NGS, Özbekistan ve Orta Asya’daki ülkeler ucuz ve temiz elektrik sağlayacak. Böylelikle sadece Özbekistan’ın değil tüm bölgenin enerji istikrarı artacak.” dedi.

Rusya ve Özbekistan arasında, nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik hükümetler arası anlaşma Aralık 2017’de imzalanmıştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bir süre önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 milyar dolara mal olacak santralin 2028’de devreye alınmasının planlandığını bildirmişti.

Öte yandan, Putin'in Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında toplam 27 milyar dolarlık çok sayıda anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer Özbekistan Putin rusya

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