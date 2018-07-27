FİNANS

Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

Proje tutarı 100 milyon dolar olan santralin inşaatının 2022'ye kadar tamamlanması planlanıyor

Özbekistan'daki ilk rüzgar enerjisi santralini Siemens inşa edecek.

Enerji üretim sektörünü çeşitlendirmeyi hedefleyen Özbekistan hükümeti, nükleer santral inşa etme kararının ardından, rüzgar santrali inşa etmek için de harekete geçti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2018-2019 yatırım ve altyapı projelerinin uygulanmasını hızlandırmak için ek tedbirlerin alınmasına ilişkin kararı imzaladı.

Karara göre, Alman Siemens şirketinin ülkenin Zarafşan bölgesindeki 100 megavat kapasiteli rüzgar santralini inşa etmesine onay verildi.

Proje tutarı 100 milyon dolar olan santralin inşaatının 2022'ye kadar tamamlanması planlanıyor. Projenin Özbekistan'daki ilk rüzgar enerjisi santrali olması nedeniyle, ülkedeki yenilenebilir enerji sektöründe yapılacak çok sayıdaki proje için bir başlangıç olması bekleniyor.

Özbekistan hükümeti daha önce Rusya'nın Rosatom şirketi ile ülkede ilk nükleer santralinin inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Ülke genelinde 50'ye yakın termik ve hidroelektrik santral bulunuyor. Bu santrallerde yıllık yaklaşık 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan rüzgar santrali siemens

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