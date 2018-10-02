FİNANS

Özbekistanlı heyet Aydın'ın tarımını inceledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Özbekistan'da tarım üzerine faaliyet gösteren firma yetkilisi Fazliddin İbragimov: - "Burada çiftçiler çok iyi iş yapıyorlar. Onlar en büyük potansiyelden faydalanabiliyorlar. Hasat zamanında geldiğimiz için verimliliği ve ürün kalitesini görebildik. Burada çok farklı ve kaliteli ürünler yapılıyor. Bizde bu tecrübeleri kendi ülkemizde kullanmak istiyoruz"

Özbekistan'dan gelen 13 kişilik heyet, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köy'deki çalışmaları izledi, kentte yetişen tarım ürünlerini inceledi.

Vodafone Akıllı Köy öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında kente gelen, aralarında ziraat mühendislerinin de bulunduğu heyet, ilk olarak tarım ile teknolojinin buluşma noktasında eğitimler aldı.

Söke ve Koçarlı ovalarındaki pamuk tarlalarını da gezen heyet, gübreleme, sulama ve ilaçlama konusundaki çalışmalar ile Sultanhisar ilçesindeki nar ve çilek tarlalarının ardından muz serasında da incelemelerde bulundu.

Özbekistan'da tarım üzerine faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi olan Fazliddin İbragimov, eğitim için Aydın'a geldiklerini, birçok ürünün nasıl üretildiğini yerinde gördüklerini söyledi.

Teknik birçok bilgiyi öğrendiklerine dikkati çeken İbragimov, burada gübrelemenin bitkiye çok uygun bir şekilde yapıldığını anladıklarını, bu bilgiyi kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini ifade etti.

Vodafone Akıllı Köy'deki teknolojik imkanların çok iyi düzeyde olduğunu aktaran İbragimov, "Burada çiftçiler çok iyi iş yapıyorlar. Onlar en büyük potansiyelden faydalanabiliyorlar. Hasat zamanında geldiğimiz için verimliliği ve ürün kalitesini görebildik. Burada çok farklı ve kaliteli ürünler yapılıyor. Biz de bu tecrübeleri kendi ülkemizde kullanmak istiyoruz." dedi.

Özbekistan Tarım Bakanı'nın davetlisi olarak Özbekistan'a gittiğini ve yapılan tarım hakkında bilgiler aldığını aktaran Vodafone Akıllı Köy Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım da "Akıllı Köyde teknoloji ile tarımı nasıl buluşturduğumuzu anlattık. Sonra pamuk tarlalarını gezdik. Makineli tarıma geçmemişler, nasıl geçileceğini anlattık. Türkiye bunun için çok iyi deneyim sahibi. Teknoloji ve bilgi transfer edebiliriz. Söke ve Koçarlı ovalarını gezdik. Sadece teknik bilgi değil, çiftçilerimizden deneyimlerini de anlatmasını istedik. Çok güzel bir program oldu." ifadelerini kullandı.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan ile Sultanhisar İlçe Tarım Müdürü Taner Bozbek de heyete eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim heyet inceleme Özbekistan tarım

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