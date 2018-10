Özdebir'den yerli ürün çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin ortalama her 10 yılda bir ekonomik şoklara maruz kaldığını ve durumun düzeltilmesi için herkese görev düştüğünü belirtti.

Özdebir, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamındaki "Ekonomik Forum"da yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin ortalama her 10 yılda bir ekonomik şoklara maruz kaldığını vurgulayan Özdebir, "Bu durumun düzeltilmesi için herkese görev düşüyor. Bu anlamda, her vatandaş yerli ürünü tercih etmeli. Çünkü bu tercihlerin hepsi bir araya geldiği zaman ülkenin kaderini ya da tüm bir sektörün gidişatını belirliyor. Biz, her sene Boğaz Köprüsü parasını cep telefonlarına verecek kadar zengin bir ülke değiliz." diye konuştu.

Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında çok fazla geçmişi olmamasına karşın önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Özdebir, "Öyle bir noktaya geldi ki her geçen gün daha önemli başarıları elde edebilecek bir olgunluğa erişti. Buradaki başarının sırrı sektörün Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından firma firma, alan alan, ürün ürün yönetilmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.