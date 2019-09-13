Özel bankalara faiz indirimi çağrısı

Ekinci, döviz kuruna değinirken de "Dövizin en azından yükselmemesi gerekiyor. Çünkü ham madde girdilerinin çoğu ithal. Bizler fason üreticiyiz. Döviz yükselirse maliyetler artar, o yüzden dövizin kontrol altında tutulması lazım." ifadesini kullandı.

"Faiz indirimiyle kredilerin tabana yayılmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının gösterdiği iyi niyeti özel bankalar da göstermeli." ifadesini kullanan Ekinci, "Ekonomide durağanlık vardı, sanayi zorlanıyordu, faiz indirimi üreticiyi teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ekonomiye yansımalarının olumlu olacağını belirterek, "Faiz indirimiyle kredilerin tabana yayılmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının gösterdiği iyi niyeti özel bankalar da göstermeli." ifadesini kullandı.

Özel bankaların faiz indirimine ne kadar iştahlı yaklaşacaklarını henüz bilmediklerini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Özel bankalar, kredi vermemek için kılı kırk yarıyor. Hatta krediyi ihtiyacı olana değil, ihtiyaç duymayana vermek için uğraşıyor. Bankalar, kredilerin daha geniş bir tabana yansımasının, ekonominin çarklarını işleteceğinin, bunun da finans kurumlarına olumlu yansıyacağının bilincinde olmalı."

