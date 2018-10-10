Özel gübreyle pamukta verim yükseldi

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, pamuğa özel geliştirdikleri taban gübresinin uygulandığı tarlalarda diğer tarlalara göre yüzde 30'un üzerinde verim artışı elde ettiklerini söyledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde GÜBRETAŞ tarafından geliştirilen pamuğa özel taban gübresi "13.24.12"nin uygulandığı çiftçi Mustafa Ali Öz’ün tarlasında "Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan Özyürek, 16 dekarlık alanda mart ayından itibaren özel taban gübresi uygulandığını, alınan ilk sonuçların memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Aydın bölgesinde iklimsel koşulların etkisiyle verimde düşüşler beklenmesine rağmen GÜBRETAŞ’ın deneme ekimi yaptığı arazide rekor verime ulaşıldığını aktaran Özyürek, yapılan son ölçümlere göre dekar başına 600 kilogram üzerinde kütlü pamuk veriminin beklendiği deneme arazisinde Türkiye ve bölge ortalamasının en az yüzde 30 üzerinde verime ulaşıldığını ifade etti.

Özyürek, şunları kaydetti:

"Söke'de pamuk için uygulanan bitki besleme programıyla toprak yapısı bozuk olmasına rağmen bölge ortalamasının en az yüzde 30 üzerinde verim elde ettik. Bu yıl diğer bölgelerde yaptığımız çalışmalarda da başarılı sonuçlara ulaşmıştık. Geçtiğimiz aylardaki hasatlarda fındıkta Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı ve çeltikte yüzde 20 fazlası verimlere ulaştık. Yaklaşık aynı emek ve hatta daha az girdi maliyetiyle daha kaliteli ve verimli tarımsal üretim elde edilmesi sayesinde üreticilerimizin kazançları da yükselmiş oluyor. Bu ülke tarımı açısından umut verici."