FİNANS

Özel güvenlik sektöründen yıpranma payı talebi

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

GÜSOD Başkanı Levent Güler: - "Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, özel güvenlik sektörü çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek, "Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hakettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." dedi.

Güler, GÜSOD'un düzenlediği "Özel Güvenliğin Yıldızları" ödül töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Güler, "Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Silahlı güvenlik görevlisi sayısı 50 bin

Türkiye’de 320 binin üzerinde özel güvenlikçinin istihdam edildiğini ifade eden Güler, bunun yaklaşık 50 bininin silahlı güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

GÜSOD üyesi şirketlerde kayıtlı 70 bin civarında güvenlik görevlisi bulunduğunu ifade eden Güler, sene sonunda istihdamda yüzde 15 artış planladıklarını dile getirdi.

Türkiye’de güvenlikçilerin yaklaşık yüzde 17’sini kadınların oluşturduğunu söyleyen Güler, "Gece gündüz, yaz kış, bayram hafta sonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz." dedi.

- Ödüller sahiplerine takdim edildi

"Sadakat" ve "Başarı" kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde, sunuculuğu radyo programı sunucusu ve sosyal medya fenomeni "Geveze" üstlendi.

Ödül alan güvenlik görevlilerinden Sahip Kaplan’ın 8 yaşındaki bir çocuğu tacizden kurtarması, Yalçın Demir’in havalimanında bir bombayı fark etmesi, İbrahim Çorbacı’nın havuza düşen bir çocuğun hayatını kurtarması gibi hikayeler dikkati çekti.

Törende uzun yıllar özel güvenlik sektöründe çalışan 13 çalışana "Sadakat Ödülü", yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana da "Başarı Ödülü" verildi.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldıKanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talepAkbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep
Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımıAk Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GÜSOD Ödül Özel Güvenliğin Yıldızları özel güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

TAV'a  'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

TAV'a  'Avrupa'nın en iyisi' ödülü

Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep

Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

Kültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldi

Kültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.