Özel güvenlik sektöründen yıpranma payı talebi

İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, özel güvenlik sektörü çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek, "Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hakettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." dedi.

Güler, GÜSOD'un düzenlediği "Özel Güvenliğin Yıldızları" ödül töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Güler, "Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Silahlı güvenlik görevlisi sayısı 50 bin