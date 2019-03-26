Özel halk otobüsü işletmecilerine vergi düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Sekreteri Onur Orhon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel halk otobüsü işletmecilerine KDV'den sonra gelir vergisi indiriminin de sağlanacağını söylediğini belirterek, "Bu indirimlerle, sektörün sürdürülebilirliği konusunda destek sağlanmış olacak. Artık giderleri karşılayamaz hale gelmiştik. Bu destekler sağlanmasaydı sektör çok zor durumda olacaktı ve geleceğimizi göremeyecektik." dedi.

Orhon, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile görüşmelerine ilişkin detayları AA muhabiri ile paylaştı.

Halk otobüs işletmelerinin giderlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Orhon, bu giderleri rahat karşılayabilmek için için vergi yükümlülüklerinin azaltılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu destekler içerisinde KDV indirimi olabilir.' dedik. KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle yüzde 18 olarak ödediğimiz KDV oranı artık yüzde 1,5'e düşürüldü. Kalıcı olarak bu değişiklik yapıldı. KDV oranı düşürülünce gelir vergisindeki tablo olumsuza, aleyhimize döndü. Onun da düzeltilmesini talep ettik. Ortalama olarak yüzde 22 oranında gelir vergisi ödüyoruz. Burada da düzeltme talep ettik. Bakanlığımız bir çalışma yaptı. Gelir vergisinin de benzer oranlarda düşürülmesi öngörülüyor. Bakanımız, (Berat Albayrak) bu konuyla ilgili kanunun nisan ayında meclise geleceğini söyledi."