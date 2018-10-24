Özel markalı ürünler sektörü 8 ayda yüzde 25 büyüdü

İSTANBUL (AA) – Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer Gülsaç, “2018 yılının ocak–ağustos döneminde Türkiye hızlı tüketim ürünleri sektörü yüzde 17 büyürken özel markalı (Markete özel bir markayla satışa sunulan) ürünler sektöründe yüzde 25’lik büyüme gerçekleşti.” bilgisini verdi. Gülsaç, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri (PLAT) Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Private Label Zirvesi’nde yaptığı “2018 Yılı Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) Pazarı ve Private Label Trendleri” sunumuyla Nielsen’in gerçekleştirdiği özel markalı ürünler (private label) araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Tüketicilerin daha ekonomik bulduğu özel markalı ürünlere yönelik kalite algısındaki yükselişin sektördeki büyüme ivmesini yukarıya çıkardığını anlatan Gülsaç, “Nielsen verilerine göre 2018 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye hızlı tüketim ürünleri sektörü yüzde 17 büyürken özel markalı ürünler sektöründe yüzde 25’lik büyüme gerçekleşti. Özel markalı ürünlerde en yüksek büyüme gösteren ürün kategorisi yüzde 33’lük pay ile ev temizlik ürünleri olurken ev temizlik ürünlerini yüzde 24 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23 ile kişisel bakım ürünleri izledi.” diye konuştu.

\ - “Modern kanal mağaza sayısı son 10 yılda üç katına çıktı” Yaptıkları araştırmaya göre, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 66’sının özel markalı ürünleri daha ekonomik bulduğu için tercih ettiğini söyleyen Gülsaç, tüketicilerin yüzde 42’sinin aldığı ürünün kalitesinin ödediği paraya değdiğini düşündüğünü kaydetti. Gülsaç şunları söyledi: “Özel markalı ürünler pazarındaki büyümede tüketicinin özel markalı ürünlere bakışında yaşanan değişim kadar mağaza sayılarındaki artışla birlikte daha ulaşılabilir olmaları da etkili bir faktör olarak dikkati çekti. Türkiye’deki modern kanal mağaza sayısı son 10 yılda üç katına çıktı ve 10 bin 152 seviyesinden 30 bin 640’a yükseldi. 400 metrekarenin altındaki mağaza büyüklükleri ile BİM, A101 ve Şok gibi indirim marketlerinin sadece son 2 yılda mağaza sayılarını yüzde 34 artırmaları private label pazarının büyümesinde en büyük rolü oynadı.” \ - “İtalya’yı geride bırakmış durumdayız” Gülsaç, özel markalı ürünlerin toplam süpermarket pazarının cirosundaki payının Avrupa’da yüzde 18 ila yüzde 42 arasında değiştiğini, ortalama yüzde 31,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

Türkiye’de ise bu oranın alkol ve sigara hariç yüzde 19,9’a ulaştığını kaydetti. Bu rakam aynı zamanda Avrupa’daki rakamlarla kıyaslandığında özel markalı ürünler sektörünün ülkemizdeki büyüme potansiyelinin yüksekliğine işaret ediyor. İnovatif ürünlerin daha çok küçük üreticilerden geldiğini anlatan Gülsaç, küçük işletmelerin toplam ciro içinde aldığı payın günden güne arttığını söyledi. Bu yıl ocak-ağustos döneminde Türk tüketicinin harcadığı her 5 liradan 1’ini private label ürünlere harcadığını yineleyen Gülsaç, Avrupa’da bunun 3’te 1 şeklinde olduğunu söyledi. Süt ürünlerinde bu oranın yüzde 42,3 olduğunu kaydetti. Türkiye’nin private label’e harcanan parada İtalya’yı geride bıraktığını aktaran Gülsaç, “Avrupa’dan bir ülkeyi yani İtalya’yı geride bırakmış durumdayız. Ancak özel markalı ürünlerde daha gidecek çok yolumuz var.” diye konuştu. \ - “Sanayicilerimizin ayakta kalması uzlaşma ile mümkün olabilecek” PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra ulusal ve yerel ölçekteki perakende zincirlerinin temsilcilerinin katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada özel markalı ürünler sektörünün giderek zorlaşan bir ekonomik yapı ve rekabet ortamında sanayicilerinin özverili çalışmaları ile büyümesini sürdürdüğünü söyledi.