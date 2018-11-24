Özel sektöre Sudan'a ekim yapma daveti

Pakdemirli, ofisin açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafının bir araya gelerek yatırımlara başlayacaklarına işaret ederek, "Oradaki altyapı ihtiyaçları karşılanacak. Aynı zamanda örnek tarımsal üretim yapılacak. Bu üretim, oraya yatırıma davet edeceğimiz özel sektöre de örnek olacak. Pilot arazinin küçük bir kısmında örnek üretim yaparken, diğer kısmını özel sektöre açacağız." diye konuştu.

Sudan'dan 99 yıllığına kiralanan tarım arazilerinin işletilmesi için yüzde 80'i Türkiye ve yüzde 20'si Sudan ortaklığıyla kurulan uluslararası şirketin bir şubesini Hartum'da kurduklarını dile getiren Pakdemirli, söz konusu ofiste 12 bin 500 hektarlık arazide kurulacak pilot çiftliğe ilişkin işlemlerin yapılacağını aktardı.

Özel sektöre, düzenleyecekleri toplantıyla yatırım çağrısında bulunacaklarını ve bu kapsamda kitapçık da hazırlatacaklarını belirten Pakdemirli, Sudan'daki ofise özel sektörü davet edip, toprakları yerinde göstereceklerini de anlattı. Pakdemirli, 2019 yılından itibaren bu arazileri Türk girişimcilerin yatırımlarına açmaya başlayacaklarını söyledi.

- İthalata önlem

Sudan'daki toprakların, pamuk, soya ve susam öncelikli olmak üzere muz ve mango üretimi için çok uygun olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin sadece pamuk ve ürünleri, soya ve susamda 4 milyar dolarlık ithalatı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, bu projede, iki ülke için "kazan kazan" prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, "Onların da tarım teknolojilerine ilişkin bilgi birikimine ihtiyaçları var. Biz onlara bu birikimi ve istihdam olanağı sağlayacağız. Bize verdikleri arazilerde eğitim imkanları yaratılacak ve tarımsal uygulamalar gösterilecek." diye konuştu. Pakdemirli, Sudan'da yapılacak tarımsal üretimin, Türkiye pazarı ile başka ülkelere de ihraç edilebileceğini söyledi.