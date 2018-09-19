FİNANS

Özel sektörün dış borçları Temmuz'da 240.5 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları yılın ilk yedi aylık döneminde toplam 240 milyon dolar artışla 240 milyar doları aştı.

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları yılın ilk yedi aylık döneminde toplam 240 milyon dolar artışla 240 milyar doları aştı. Özel sektörün, Temmuz sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı da 70.5 milyar doları buluyor.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 80 milyon dolar azalarak 221.6 milyar dolara gerilerken, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 320 milyon dolar artarak 18.9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Böylece, özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçlarının toplamı 240.5 milyar dolara yükseldi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli kredi borcunun;
- yüzde 59.7'si dolar,
- yüzde 34.6'sı euro,
- yüzde 4.1'i lira
- yüzde 1.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.
Kısa vadeli kredi borcunun;
- yüzde 45.9'u dolar,
- yüzde 33'ünün euro
- yüzde 21.0'i lira
- yüzde 0.1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.
Sektör dağılımı incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcunun yüzde 49'unu finansal kuruluşların, yüzde 50,2’sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.7'sini finansal kuruluşların, yüzde 23.3'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

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