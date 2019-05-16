Özel sektörün kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,1 milyar dolara gerilerken, uzun vadeli kredi borcu 210,2 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, Martta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara çıktı, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,3 milyar dolar gerileyerek 12,1 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2,3 milyar dolar artışla 30,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 981 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 714 milyon dolar artarak 5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 628 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 970 milyon dolar artarak 7,4 milyara çıktı.