Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 20,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 225,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisanda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,6 milyar dolar artarak 225,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,8 milyar dolar yükselerek 20,1 milyar dolara ulaştı.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, nisanda 2017 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar yükselişle 31,1 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon dolar artarken, tahvil stoku 793 milyon dolar azalışla 3,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 537 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolara çıktı.