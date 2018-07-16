Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 19,7 milyar dolar ve 222,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta bir önceki aya kıyasla 2,3 milyar dolar azalarak 222,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 0,7 milyar dolar gerileyerek 19,7 milyar dolara indi.

Geçen yıl sonuna göre değerlendirildiğinde ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 726 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, geçen yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 328 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 464 milyon dolar yükselişle 30,9 milyar dolara ulaştı.