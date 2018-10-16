Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 17 milyar dolar ve 219,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,6 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1 milyar 959 milyon dolar gerileyerek 17 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,6 milyar dolar azalış gösterdi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 841 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolar seviyesine indi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar arttı. Tahvil stoku 532 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.