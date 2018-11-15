Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün eylül sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 16,5 milyar dolar ve 216,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu eylülde bir önceki aya kıyasla yaklaşık 3 milyar dolar azalarak 216,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 386,1 milyon dolar gerileyerek 16,5 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 5,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2 milyar dolar azalış gösterdi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 6,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 419 milyon dolar düşüşle 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 666 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 892 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolar olu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar ABD dolar artarken, tahvil stoku ise 533 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.