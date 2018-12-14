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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

Özel sektörün ekim sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,9 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 213,0 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün ekim sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu, 2017 yıl sonuna göre göre azalarak sırasıyla 15,9 milyar dolar ve 213,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ekimde, 2017 yıl sonuna göre 9,1 milyar dolar azalarak 213,0 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,7 milyon dolar gerileyerek 15,9 milyar dolara indi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının da 1,6 milyar dolar düşüşle 28,9 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 869 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 893 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 10 milyon dolar yükselişle 7 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar azalışla 10 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 412 milyon dolar artışla 3,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar dolar azalarak 148,4 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar azalarak 14,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 64,8 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,9'u dolar, yüzde 34,7’si avro, yüzde 3,8’i Türk lirası ve yüzde 1,6’sı diğer döviz cinslerinden, 15,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45'i dolar, yüzde 33,8’i avro yüzde 21,1’i Türk lirası ve yüzde 0,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla, 213,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,3’ünü finansal kuruluşlar, yüzde 51,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 25,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,8 milyar dolar oldu.

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