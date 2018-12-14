Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün ekim sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu, 2017 yıl sonuna göre göre azalarak sırasıyla 15,9 milyar dolar ve 213,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ekimde, 2017 yıl sonuna göre 9,1 milyar dolar azalarak 213,0 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,7 milyon dolar gerileyerek 15,9 milyar dolara indi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının da 1,6 milyar dolar düşüşle 28,9 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 869 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 893 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara indi.