Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 210,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ocakta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 414 milyon dolar azalarak 210,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,5 milyar dolar gerileyerek 13,8 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ocakta 2018 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 763 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 675 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişim göstermeyerek 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 12 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da önemli bir değişim göstermeyerek 6,5 milyar dolar oldu.