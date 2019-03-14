FİNANS

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 210,1 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 210,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ocakta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 414 milyon dolar azalarak 210,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,5 milyar dolar gerileyerek 13,8 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ocakta 2018 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 763 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 675 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişim göstermeyerek 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 12 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da önemli bir değişim göstermeyerek 6,5 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında ise ocakta 2018 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azalışla 8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 47 milyon dolar yükselişle 3,3 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 63,8 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ocakta 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 1 milyar dolar azalarak 145,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,7 milyar dolar düşerek 13,2 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,1 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sı dolar, yüzde 34,7'si avro, yüzde 4,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 13,8 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 41,3'ü dolar, yüzde 34,1'i avro, yüzde 24,2'si Türk lirası ve yüzde 0,4'ü diğer döviz cinslerinden oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 51,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71,6'sı finansal kuruluşlar, yüzde 28,4'ü ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 63,8 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi borcu gelişmeleri özel sektör TCMB

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