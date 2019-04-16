FİNANS

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Özel sektörün şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 209,5 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 209,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, şubatta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 763 milyon dolar azalarak 209,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,3 milyar dolar gerileyerek 13,1 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 736 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 535 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 4,2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 269 milyon dolar azaldı, tahvil stokunun ise 498 milyon dolar artarak 7 milyara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 7,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 390 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolara geriledi.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 62 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 144,6 milyara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 12,5 milyar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 209,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,8'i dolar, yüzde 34,4’ü avro, yüzde 4,4’ü Türk lirası ve yüzde 1,4’ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 13,1 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 41,9’u dolar, yüzde 34,7’si avro ve yüzde 23,0’ı Türk lirası ve yüzde 0,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla, 209,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 51,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 27,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 62 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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