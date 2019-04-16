Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 209,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, şubatta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 763 milyon dolar azalarak 209,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 2,3 milyar dolar gerileyerek 13,1 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 736 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 535 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 4,2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 269 milyon dolar azaldı, tahvil stokunun ise 498 milyon dolar artarak 7 milyara çıktı.