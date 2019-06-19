Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 206,9 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisanda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 206,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,6 milyar dolar gerileyerek 11,8 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,9 milyar dolar artışla 30,5 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 203 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 938 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolara yükseldi.