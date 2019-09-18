Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2,5 milyar dolar gerileyerek 12,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2018 sonuna 6,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 282 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Temmuzda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 466 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.