FİNANS

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2,5 milyar dolar gerileyerek 12,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2018 sonuna 6,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 282 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Temmuzda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 466 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların temmuzda 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 8,3 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 567 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 57,1 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından temmuzda 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 10,8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 2,4 milyar dolar gerileyerek 12,5 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sı dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 4,1'i Türk lirası ve yüzde 1,5'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 12,9 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 53,9'u dolar, yüzde 27'si avro, yüzde 18,9'u Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47'sini finansal kuruluşların, yüzde 53'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 24,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 57,1 milyar dolar oldu.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretimEMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim
TÜİKTÜİK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kredi borcu özel sektör TCMB

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

TÜİK

TÜİK

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

ODD/Başkan Bilaloğlu:Faiz indirimi ikinci el satışlarını da pozitif etkileyecek

ODD/Başkan Bilaloğlu:Faiz indirimi ikinci el satışlarını da pozitif etkileyecek

Ford, otonom konvoy projesini tanıttı

Ford, otonom konvoy projesini tanıttı

Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi

Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.