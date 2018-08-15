Özel sektörün yurt dışı kredi borcu

İSTANBUL (AA) - Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 19,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 221,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 36 milyon dolar azalarak 221,7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar yükselerek 19,1 milyar dolara ulaştı.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon dolar artışla 30,7 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 841 milyon dolar gerileyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun da 528 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.