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Özel usulsüzlük cezasına arıza istisnası

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Özel usulsüzlük cezasına arıza istisnası

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, kağıt olarak basılması halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası, elektronik sistemdeki arıza, kesinti ve mücbir sebep hallerinde uygulanmayacak.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak basılabileceği haller belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının, elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ve bakım hallerinde, belgeler kağıt olarak düzenlenebilecek.

İspat edilmek kaydıyla, kullanılan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması ile Bakanlıkça kağıt belge düzenlenmesine izin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halleri ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, belirlenen mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde de ceza kesilmesi söz konusu olmayacak.

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