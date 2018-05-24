FİNANS

Özelleştirme kararları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Özelleştirme kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖYK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurul, TTA Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi, Didim Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 893 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 9 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan'a satışını onayladı.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, ÖYK kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Muğla'nın Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi'nde bulunan toplam 7 bin 389 metrekare yüzölçümlü iki taşınmazın 2 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren ANKAPET Gayrimenkul San. ve Tic. AŞ'ye satılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu

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