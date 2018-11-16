Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Yalova, Samsun, Artvin, Balıkesir ve Elazığ'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi'ndeki taşınmazın 4 milyon 710 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erol Kara'ya satılmasına onay verildi.

Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun'un Bafra ilçesi, Hacınabi Mahallesi'ndeki taşınmazın, 776 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Halis Gültekin'e satışı uygun bulundu.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Artvin'in Murgul ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların 47 bin 700 lira bedelle en yüksek teklifi veren Mete Baran Yardimciel'e, Petek Mahallesi'ndeki taşınmazın 5 bin 900 lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Yavuz'a ve aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın bin 300 lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Kalyoncu'ya satılmasına onay verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Paşaköy Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 216 bin lira, diğer taşınmasın da 87 bin 500 lira bedelle en yüksek teklifi veren Bekir Özata'ya satışı onaylandı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Elazığ'ın merkez ilçesi, Şahinkaya Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 971 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Nebit İrgören'e satılması kararlaştırıldı.

