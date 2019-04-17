Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş, Karaman, Muğla ve Adana'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Sincan ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki taşınmazın 6 milyon 282 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesine satılmasına onay verildi.

Sümer Holding AŞ'ye ait Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki binaların 9 milyon 910 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mef Enerji Aydınlatma Elektrik İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 56 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ünsal Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Halil İbrahim Yılmaz, Atilla Ulu, Neşet Karahan Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.