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Özelleştirme kararları

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Ankara, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş, Karaman, Muğla ve Adana'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş, Karaman, Muğla ve Adana'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

ÖİB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Sincan ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki taşınmazın 6 milyon 282 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesine satılmasına onay verildi.

Sümer Holding AŞ'ye ait Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki binaların 9 milyon 910 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mef Enerji Aydınlatma Elektrik İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 56 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ünsal Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Halil İbrahim Yılmaz, Atilla Ulu, Neşet Karahan Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.

Aydın'ın Didim ilçesi Didim Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların 13 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pamir Havlu Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş, Karaman, Muğla ve Adana'daki bazı taşınmazların satışları da onaylandı.

- İmar planı değişiklikleri

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Tuluntaş Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin, "gelişme konut alanı, mevzi planlı konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, cami, teknik altyapı alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliklerine onay verildi.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin, "gelişme konut alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılı ve Domalı mahallelerindeki bazı parsellerin "otel alanı, günübirlik tesis alanı, park, yol ve gelişme konut alanı" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı İzmir'in Buca ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı parsellere ilişkin "ticaret alanı, belediye hizmet alanı, genel otopark alanı, park ve yol" kullanım kararlarının getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Urla ilçesi Sıra Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "kentsel gelişme alanı, ticaret, turizm, konut alanı, günübirlik tesis alanı, lise alanı, park, kuru dere yatağı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan çevre düzeni planı değişikliğiyle nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Antalya, Aydın, Mersin, Muğla, Adana, Yalova ve İzmir'deki bazı parsellere ilişkin çevre düzeni, nazım, uygulama, ilave uygulama ve revizyon imar planları ve bunlara ilişkin değişiklikler onaylandı.

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