Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Antalya, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Yalova'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret-turizm-konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planları onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Didim Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret-turizm-konut alanı, kültürel tesis alanı, anaokulu alanı, ortaokul alanı, lise alanı, mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, cami, trafo, park alanı, meydan ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar planı değişikliği, ilave uygulama imar planı ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı.