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Özelleştirme kararları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir taşınmazın satışına onay verildi - İstanbul'un Küçükçekmece ile Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı parsellere yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin itirazlar reddedildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir taşınmazın satışı onaylandı.

Bazı özelleştirmelere ilişkin ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Hoşdere Mahallesi'ndeki 9 bin 549,92 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 10 milyon 600 bin lirayla en yüksek teklifi veren Namlı Yapı AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

- Bazı parsellere yönelik itirazlar reddedildi

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi'ndeki 37 parsele ilişkin ticaret ve konut alanı, raylı toplu taşıma istasyonu, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki değişikliklere askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir parsele ilişkin ticaret ve konut, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan nazım imar ve uygulama imar planlarındaki değişikliklere askı sürecinde yapılan itirazların reddine karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesinde olan Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki 2 parsele ilişkin resmi kurum alanı, rekreasyon alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı onaylanan çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planlarındaki değişikliklere askı sürecinde yapılan itirazlar da reddedildi.

Söz konusu karar gereklerinin yerine getirilmesinde ÖİB yetkili kılındı.

- Diğer kararlar

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çiçek ve Pınarbaşı mahalleleri sınırlarında bulunan Elbistan Şeker Fabrikası alanı parsellerine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanan nazımve uygulama imar planları revizyonlarına askı sürecinde yapılan itirazlar da değerlendirildi. Planlardaki yol genişlikleri ve çevresindeki planla bağlantısına ilişkin itirazlar kabul edilirken, diğer itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kırıkkale'nin merkez ilçesi Yaylacık 1. Kısım Mahallesi'ndeki 1 numaralı parsele ilişkin yerleşik konut alanı ve park alanı kullanım kararları getirilmesine yönelik ÖİB tarafından hazırlanan nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerinin ise onaylanmasına karar verildi.

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