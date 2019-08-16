Özelleştirme kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı onaylandı.

Özelleştirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'ndeki 40 bin 530,75 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 17 milyon 260 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ahmet Göktaş'a satılmasına karar verildi. Aynı ilçenin Yahşi Mahallesi'nde bulunan 64 bin 134,59 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 34 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan bin 456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle yapılan ihalesinde 6 milyon 300 bin lirayla en yüksek teklifi veren Ebru Cemile Çiçen'e satılmasına onay verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki 7 bin 217,39 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesinde 42 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Nur Çetin Taşkent-Mehmet Özgür Özgen Ortak Girişim Grubuna satılması uygun bulundu.