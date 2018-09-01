FİNANS

Özgün helikopterin palleri dönmeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk uçuşu için geri sayım sürerken "palli motor çalıştırma testi" başarıyla gerçekleştirildi - Testlerdeki performanslar doğrultusunda iniş takımlarının yerden kesileceği 6 Eylül'deki "ilk uçuş" etkinliğinin kapsamı da netleşecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk uçuşa kısa süre kala "palli motor çalıştırma testi" başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda, tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşama daha geçildi.

İlk prototip üretimi geçtiğimiz günlerde tamamlanan T625 Genel Maksat Helikopteri için yoğun sistem ve yer testleri yürütülüyor.

Yer testleri kapsamında palleri takılan helikopterle "ilk palli motor çalıştırma testi" gerçekleştirildi. T625 bu testten de başarıyla geçti. Testler kapsamında paller ile motorun çalıştırılmasına devam edilecek.

İlk palli motor çalıştırma testi, yeni bir gövdeye takılan motorun vereceği tepki, yerli olarak tasarlanıp üretilen pallerde bir sorun yaşanıp yaşanmaması, pallerle motor ve transmisyonun uyumu, titreşim değerleri gibi unsurlar açısından önem taşıyor. TUSAŞ, bu açılardan başarılı bir teste imza atmış oldu.

T625 helikopteri konusundaki büyük heyecan ise 6 Eylül'deki "ilk uçuş" testinde yaşanacak. Bu kapsamda helikopterin iniş takımları yerden kesilecek. Bu etkinliğin kapsamı, kalan kısa sürede yapılacak testlerdeki performanslar doğrultusunda netleşecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları, paller gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.

T625 helikopteri, zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde görev yapabilecek.

Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olması dolayısıyla taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

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