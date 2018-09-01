Özgün helikopterin palleri dönmeye başladı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk uçuşa kısa süre kala "palli motor çalıştırma testi" başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda, tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşama daha geçildi.

İlk prototip üretimi geçtiğimiz günlerde tamamlanan T625 Genel Maksat Helikopteri için yoğun sistem ve yer testleri yürütülüyor.

Yer testleri kapsamında palleri takılan helikopterle "ilk palli motor çalıştırma testi" gerçekleştirildi. T625 bu testten de başarıyla geçti. Testler kapsamında paller ile motorun çalıştırılmasına devam edilecek.

İlk palli motor çalıştırma testi, yeni bir gövdeye takılan motorun vereceği tepki, yerli olarak tasarlanıp üretilen pallerde bir sorun yaşanıp yaşanmaması, pallerle motor ve transmisyonun uyumu, titreşim değerleri gibi unsurlar açısından önem taşıyor. TUSAŞ, bu açılardan başarılı bir teste imza atmış oldu.