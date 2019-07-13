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Özyeğin Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde birinci oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yürütülen çalışmada Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin “Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler arasında 2019’da da “Birinci” olarak bu başarıyı üst üste üçüncü kez elde etti

İSTANBUL (AA) - Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen çalışmada 2017 ve 2018’de de birinci olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin “Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler arasında 2019’da da “Birinci”liğe layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmada, Özyeğin Üniversitesi’nin ardından Sabancı Üniversitesi ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Çalışmada “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi altı alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. Araştırmaya bu yıl 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, 2008 yılından bu yana Türkiye’nin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençlerin dünya standartlarında eğitime erişebilmesine öncelik verdiklerini belirterek, "Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımını temel alarak, yönetimsel kararlarımızda öğrencilerimizin görüşlerine her zaman değer verdik, ihtiyaçlarına yönelik çözümleri birlikte üretmeyi önemsedik ve veriye dayalı hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile anlamlı, fark yaratan girişimleri hayata geçirdik. Üniversitemizin 10 yılda elde ettiği başarılar hiç şüphesiz tesadüf değil. 2019’da Yükseköğretimin Oscar’ları olarak kabul edilen ve 14 yıldır üniversitelerde en iyi uygulamaların ödüllendirildiği uluslararası THE AWARDS programında, Öğrenciler için Üstün Destek kategorisinde “Sektörel Eğitim Programı” ile en iyi 8 üniversiteden biri olmamız, öğrenci odaklı eğitim felsefemizin de göstergesi oldu. Başta akademisyenlerimiz olmak üzere tüm Özyeğin Üniversitesi çalışanları, öğrencilerimize erişilebilir olmayı ve onlarla çözüm odaklı iletişim kurmayı temel prensip olarak benimsemişlerdir. Bu önemli araştırma vesilesi ile olumlu görüşlerini paylaşarak bize bu gururu bir kez daha yaşatan öğrencilerimizden ve bizleri her zaman destekleyen mütevelli heyetimizden aldığımız güçle, öğrenci memnuniyetinde öncü ve örnek olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Özyeğin Üniversitesi, merkezi Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından 2019’da ilk defa açıklanan ve 76 ülkeden 550 üniversitenin değerlendirildiği "THE Impact" üniversite genel sıralamasında da Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için üniversitelerin topluma yaptıkları katkıda, Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi seçilmiş, değerlendirmeye alınan 11 küresel hedefin üçünde ilk 50’de yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci memnuniyeti ozyegin

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