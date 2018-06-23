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Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

Doktora, yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından mezun olan bin 136 öğrenci, törenle diplomalarını aldı - Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin: - "Eski köye yeni adet getirin. Yenilikçi olmaktan, risk almaktan, hata yapmaktan korkmayın"

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi'nde, doktora, yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından mezun olan bin 136 öğrenci diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin törende, bir topluma ve ülkeye yapılacak en büyük hizmetin kaliteli ve donanımlı gençler yetiştirmek olduğuna inandığını belirterek, "Bu hizmetin eseri olan üniversitemizin 7. mezuniyet töreninde sizlere sesleniyor olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum ama bugün hepimizden daha gururlu olan bir grup var o da anne ve babalarınız, aileniz." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, ailelerin birçoğunun öğrencileri bugüne getirmek için büyük fedakarlıklara katlandığına emin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün onların gözünün içine bakın ve teşekkür edin. Ben de onlara sizler gibi pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum ve başarınızdan dolayı onları da candan kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş anne ve babalarımızı da rahmetle anıyorum. Sevgili öğrenciler, üniversitemizin ruhunu ve kültürünü sizler oluşturdunuz ve buranın her anlamda öğrenen, üreten ve yaşayan bir kurum haline gelmesinde önderlik ettiniz. Genç yaşınıza rağmen bundan sonra gelecek olan öğrencilere siz de bir miras bıraktınız. Üniversiteye başladığınız günlerde sizlere tüm üniversite yönetimi olarak var gücümüzle çalışacağımıza ve Türkiye'nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumunu yaratacağımıza dair söz verdik. Bugün Özyeğin Üniversitesi çeşitli başarılar kutladı. Ama şüphesiz benim için en önemli sonuç, bu yıl Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'nda 164 üniversite arasında birinci sırada yer almamız oldu. Bir üniversitenin başarısı için en önemli unsurlardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Başta Rektörümüz Esra Gençtürk olmak üzere tüm dekanlarımızı, akademik ve idari kadromuzu gönülden kutlarım."

Özyeğin, Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini aktardı. Özyeğin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geleceğinizle ilgili bugün bilmediğiniz çok şey olabilir ama bugünden bilerek yapabileceğiniz bir seçim var. O da iyi insan olmak. Bundan daha güzel ve onurlu bir unvan olamaz. İyi insan olmayı seçin. Mutlaka ama mutlaka sizi heyecanlandıran ve sevdiğiniz işi yapın. Bu zaten sizi başarıya götürecek olan ilk adımdır. Ve o sevdiğiniz işinizde çok çalışın, yılmayın. Bunun karşılığını mutlaka alacaksınız. Eski köye yeni adet getirin. Yenilikçi olmaktan, risk almaktan, hata yapmaktan korkmayın. Unutmayın her zaman söylediğim gibi hayat bir maratondur. İnsana ve topluma karşı duyarlı olun, sadece kendi hayatınızı değil, çevrenizi hatta dünyayı değiştirmek için heyecanınızı, bilgi ve becerilerinizi sonuna kadar kullanın. Fark yaratın. Ve son olarak hayal kurmaktan yaşınız ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Ben üniversite kurma hayalimi 60 yaşımdan sonra gerçekleştirdim. Bugün de hayallerim bitmedi. Üniversite kurarken hayalim ülkemizin geleceğini inşa edecek olan fark yaratan ve fark edilir gençler yetişmesine katkıda bulunmaktı. Bu hayalimi sizler sayesinde gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim."

- "2018-2019 akademik yılında 10. yılımızı kutlayacağız"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise 967 lisans, 169 lisansüstü olmak üzere 18 farklı ülkeyi temsil eden toplam bin 136 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gençtürk, "Bu gururumuzun haklı nedeni, uluslararası standartlarda eğitim almış, girişimciliği hayat felsefesi olarak özümsemiş, çevresindeki ve dünyadaki sorunlara duyarlı, yurttaşlık bilinci gelişmiş ve insani değerlere sahip bireyler olarak öğrencilerimizi mezun ediyor olmamız. Bu seneki mezuniyet törenimizle beraber üniversitemizin tarihinde de önemli bir döneme tanıklık ediyoruz. İlk öğrencilerimiz ile 2008 yılında faaliyetine başlayan üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılında 10. yılını kutlayacak." ifadelerini kullandı.

Gençtürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özyeğin Üniversitesi'nin mezunu olarak sahip olduğunuz yetkinliklerle, akademik ve mesleki donanımınızla her ortamda anlamlı ve kalıcı fark yaratacağınıza, önünüze çıkabilecek engelleri girişimciliğinizle çözüm üreterek aşacağınıza güvenim tam. Öğrenmenin zamanı ve mekanı olmadığının bilinci ile bu kazanımlarınızı, edineceğiniz yeni deneyimler ile pekiştirip, derinleştirip, zenginleştireceğinize de hiç şüphem yok. Kişisel hayallerinizi gerçekleştirirken, ailelerinize ve topluma olan sorumluluğunuzu unutmamanız, sizden daha dezavantajlı durumda olanlara tüm imkanlarınızı seferber ederek destek olmanız, memleketimizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmanız ise en büyük dileğim."

Törende konuşmaların ardından, 967 lisans, 169 lisansüstü olmak üzere bin 136 öğrenci diplomalarını aldı.

Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

- Doktora, yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından mezun olan bin 136 öğrenci, törenle diplomalarını aldı - Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin: - "Eski köye yeni adet getirin. Yenilikçi olmaktan, risk almaktan, hata

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