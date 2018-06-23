Özyeğin Üniversitesi'nde bin 136 öğrenci kep attı

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi'nde, doktora, yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından mezun olan bin 136 öğrenci diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin törende, bir topluma ve ülkeye yapılacak en büyük hizmetin kaliteli ve donanımlı gençler yetiştirmek olduğuna inandığını belirterek, "Bu hizmetin eseri olan üniversitemizin 7. mezuniyet töreninde sizlere sesleniyor olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum ama bugün hepimizden daha gururlu olan bir grup var o da anne ve babalarınız, aileniz." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, ailelerin birçoğunun öğrencileri bugüne getirmek için büyük fedakarlıklara katlandığına emin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün onların gözünün içine bakın ve teşekkür edin. Ben de onlara sizler gibi pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum ve başarınızdan dolayı onları da candan kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş anne ve babalarımızı da rahmetle anıyorum. Sevgili öğrenciler, üniversitemizin ruhunu ve kültürünü sizler oluşturdunuz ve buranın her anlamda öğrenen, üreten ve yaşayan bir kurum haline gelmesinde önderlik ettiniz. Genç yaşınıza rağmen bundan sonra gelecek olan öğrencilere siz de bir miras bıraktınız. Üniversiteye başladığınız günlerde sizlere tüm üniversite yönetimi olarak var gücümüzle çalışacağımıza ve Türkiye'nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumunu yaratacağımıza dair söz verdik. Bugün Özyeğin Üniversitesi çeşitli başarılar kutladı. Ama şüphesiz benim için en önemli sonuç, bu yıl Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'nda 164 üniversite arasında birinci sırada yer almamız oldu. Bir üniversitenin başarısı için en önemli unsurlardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Başta Rektörümüz Esra Gençtürk olmak üzere tüm dekanlarımızı, akademik ve idari kadromuzu gönülden kutlarım."