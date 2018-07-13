Özyurtlar Holding, iki yıl öncesinin fiyatlarıyla ev sahibi yapıyor

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Esenyurt'ta hayata geçirdiği "Ncadde Hayat Residence" projesini iki yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, "Eski fiyatlarla yeni yaşam" sloganıyla satışa sunulan projede kalan son 50 daire zamsız fiyatlarla metrekaresi 3 bin 500 TL'den alıcılarını bekliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, vatandaşı ev sahibi yapmak için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını belirterek, 27 yıl önce misyonlarını "mutlu ev sahipleri yaratmak" olarak belirleyerek yola çıktıklarını bildirdi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 500 bin metrekare alana 15 bin konut inşa ederek 60 bin kişiyi ev sahibi yaptıklarını aktaran Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esenyurt ilçesinin marka değerinin oluşmasına ve bilinirliğine öncülük ettik. Bölgede pek çok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de Ncadde Hayat Residence projesinde kalan son 50 daireyi 'eski fiyatlarla yeni yaşam' sloganıyla iki yıl öncesinin fiyatlarıyla yani metrekaresi 3 bin 500 TL'den satışa sunuyoruz. Projede daire fiyatları ise 1+1'de 208 bin TL, 2+1'de ise 280 bin TL'den başlıyor. 12 katlı tek blokta 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 204 adet daire ile 8 dükkandan oluşan projenin 2018 Aralık'ta teslim edilmesi planlanıyor."

