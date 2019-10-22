PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bu sene altıncısı yapılan kongrenin, sürdürülebilir olmasının önemine işaret ederek, dünyadan bilgiyi paylaşımı yapılan etkinliğin, sektör için önemli olduğunu dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok. Plastik sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. 'Üret, sat, tüket, çöpe at' yerine, 'Üret, sat, tüket, geri dönüştür, tekrar üret' anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak." dedi.

"Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar dolarlık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj sektörümüzün performans değerlendirmesine baktığımızda, 2018 yılında miktarda 3,6 milyon ton ve değerde 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştiğini görüyoruz.

2019 yılının ilk yarısında plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 14 gerilemeyle 1,7 milyon ton ve değerde yüzde 21 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. Yıl sonunda plastik ambalaj üretiminin geçen seneye göre miktar bazında yüzde 7 düşüşle 3,4 milyon ton, değer bazında ise yüzde 13 gerileme ile 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Sektörün ihracat büyümesinde de bir yavaşlama olduğunu dile getiren Eroğlu, geçen sene 2,6 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracatı gerçekleştiğini, bu yılın ilk yarısında ise 2018 yılının aynı dönemine göre herhangi bir artış yaşanmadığını bildirdi.