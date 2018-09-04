FİNANS

Pahalı traktörler fuarda ilgi odağı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

İnegöl Tarım Fuarı'nda sergilenen ve fiyatı 1 milyon liranın üzerinde olan traktörler çiftçilerden ilgi gördü

İnegöl Tarım Fuarı'nda (İNTARF) sergilenen traktörler büyüklükleri ve fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

MODEF Fuarcılık, İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İnegöl Ziraat Odası iş birliğinde İnegöl Belediyesi Merkez Pazar Yeri'nde açılan 7. İnegöl Tarım Fuarı'na katılan 106 firma, ürünlerini çiftçilere sergiliyor.

Firmaların yeni ve son teknoloji tarım aletlerini tanıttıkları fuarda en yoğun ilgiyi fiyatı bir milyon liranın üzerinde olan traktörler görüyor.

Traktör firmasının Marmara bölge bayisi Sebahattin Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, traktörlerin İngiltere'den getirildiğini ifade ederek, "Bu traktörlerimiz 3-4 bin dönüm arazisi olan çiftçilerimiz için uygun. 145, 200 ve 250 beygirli traktörlerin fiyatları 115 ila 150 bin avro arasında değişiyor. Tabii bu traktörleri arazisi çok olan büyük çiftçilerimiz alıyorlar." dedi.

Kaplan, fuarın hareketli geçtiğini farklı büyüklük ve fiyatlarda 7 traktör sattıklarını dile getirdi.

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