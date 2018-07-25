Pakdemirli G20 Tarım Bakanları toplantısına katılacak

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 26-28 Temmuz tarihlerinde, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek G20 Tarım Bakanları toplantısına katılacak.

Bu yılki konusu “toprak” olarak belirlenen toplantının ilk iki gününde Kıdemli Memurlar teknik toplantıları gerçekleştirilecek ve 27-28 Temmuz'da da üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin katılacağı Bakanlar Toplantısı yapılacak. Pakdemirli burada "Toprağın önemi ve çölleşme ile mücadele" konusunda bir konuşma yapacak.

Toplantının ikinci gününde ise Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı gerçekleştirilecek. Tarım Bakanları Toplantısı, yapılacak ortak basın toplantısı ile sona erecek.

Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanları, AB Tarım Komiseri ve FAO Genel Direktörü ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

G20, küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üye ülkeler arasında politika işbirliği sağlamayı, riskleri ve muhtemel finansal krizleri azaltacak düzenlemeleri teşvik etmeyi ve uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85’i, dünya ticaret hacminin yüzde 75’i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80’i G20 ülkelerinde gerçekleşirken, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60’ı bu ülkelerde bulunuyor.



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