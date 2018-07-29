Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ni değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ürünlerinin Latin Amerika ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirterek, "Bu pazarlar artık Türkiye'ye uzak pazarlar değil. Girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum." ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye adına katılan Pakdemirli, programın son gününde zirve kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı, aynı zamanda ikili görüşmelerini sürdürdü. Pakdemirli, zirveye ilişkin değerlendirmesinde, 3 gün süren programın ana temasının "sürdürülebilir tarım ve çölleşmeyle mücadele" olduğunu ifade etti. Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85'i, dünya ticaret hacminin yüzde 75'i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80'inin G20 ülkelerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60'ının bu ülkelerde bulunduğunu bildirdi.

Pakdemirli, zirve kapsamındaki toplantılarda, Türkiye olarak özellikle gıda güvencesine vurgu yaptıklarını belirtti. 2050 yılında küresel nüfusun 9,7 milyara ulaşmasının beklendiğine işaret eden Pakdemirli, dolayısıyla tarımsal üretimin yüzde 50 artırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gıda israfı ve çölleşmeyle mücadele konusunda Türkiye'nin örnek çalışmalara imza attığını anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak yürüttüğümüz ve örnek proje olarak gösterilen Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'nı anlattık. Ayrıca bu yılki zirvenin konusu olan 'toprak'a vurgu yaptık. Çölleşmeyle ilgili neler yaptığımızı anlattık. Ağaçlandırma çalışmalarıyla 15 yılda 1,5 milyon hektar orman alanımızı artırdığımıza dikkati çektik. 2023'e kadar dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikilmesini amaçlayan iddialı bir hedefimiz var. Bu hedefle toplam orman alanımız yüzde 30 artacak. Bütün bu çalışmalarımızı dile getirerek diğer ülkelerden de bu tür çalışmaları beklediğimizi ifade ettik. Türkiye olarak katıldığımız zirve, Suriye gibi ülkelerde yaşanan çatışmaların gıdaya erişimi güçleştirdiğini anlatmamıza, örnek çalışmalarımıza üye ülkelerin dikkatlerini çekmemize imkan sağladı."

- "Tarım alanında iş birliği konularını ele aldık" Pakdemirli, zirvede ikili görüşmeler de yaptıklarını belirterek, "AB Tarım Komiseri, OECD ve FAO temsilcileriyle, Almanya, İtalya, Kanada, Arjantin, İspanya ve Hollanda tarım bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Tarımsal ticaret hacmimizin artırılması ve tarımsal ilişkilerimizin teknik olarak geliştirilmesi konularını ele aldık." ifadesini kullandı. Türkiye'nin 17 Haziran 2019'da "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ev sahipliği yapacağı bilgisini veren Pakdemirli, üye ülke temsilcilerini bu program için Türkiye'ye davet etti. Bakan Pakdemirli, Türk tarım ürünlerinin Latin Amerika ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Latin Amerika ülkeleri coğrafi olarak uzak olmasına rağmen buralarda dünya ekonomisinin yavaşlamasından dolayı nakliye fiyatları ucuzladı. O nedenle, emtia konusunda doğacak fırsatları karşılıklı takip etmemiz lazım. Bu pazarlar artık Türkiye'ye uzak pazarlar değil. Bu anlamda, girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum. Buradaki ticaret müşavirliklerimize de önemli görevler düşüyor. Bu bölgedeki ülkelerde, özellikle emtialar konusunda Bakanlık olarak üzerimize düşen her tür desteği vereceğiz."