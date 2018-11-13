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Pakdemirli'den "balık tüketelim" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek" - "1 milyar dolar su ürünleri ihracatını 2 milyar dolara çıkarmamız lazım. Biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toplam protein üretiminde bir eksiği olmadığını belirterek, "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek." dedi.

Bakanlık ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından Ziraat Fakültesi'nde "Balık Ankara'da da Yenir" temalı festival düzenlendi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmaya, "Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle başladı.

Bakan Pakdemirli, Egeli olduğunu ve hayatı boyunca Ankara dahil üç büyük kentte yaşama fırsatı bulduğunu ancak en lezzetli balıkları hep Ankara'da yediğini söyledi. Pakdemirli, balığı haftada iki günden fazla yiyecek kadar çok sevdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim."

Pakdemirli, yıllık ortalama 1 milyar dolar olan balık ihracatının 2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Bu işin yapılabilirliği var, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. 280 bin ton olan su ürünleri üretimimizin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatını vermiştim. Bu hızla gidersek, 2023 olmadan 600 bin tona çıkabiliriz. 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yiyormuşuz, bu rakam etle aynı. Şimdi ise 5,5 kilograma düşmüş. Demek ki bu alanda gidecek yolumuz, yiyecek çok balık öğünümüz var. Sağlıklı olmak, lezzet arıyorsak, balık tüketimimizi artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çabalarıyla artık eşinin de balık yemeye başladığını anlatan Pakdemirli, tuzda balık yaparak evde kokusuz balık pişirmenin mümkün olduğunu aktardı. Pakdemirli, "Hepinize tuzda balık tavsiye ederim. Evde çok basit hazırlanabilir. Sadece restoranlarda değil, evde de balık tüketiyor olmamız lazım." dedi.

Pakdemirli, boy yasağına uyulması ve küçük balıkların avlanmaması uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de balığın çok faydalı olduğunu belirterek, hekim olarak tüketilmesini tavsiye etti. Balık üretimini artırmanın önemli olduğunu ancak bunu yaparken çevrenin de korunması gerektiğini söyleyen İbiş, "Üretim artınca fiyatlar düşer böylece tavuk gibi her zaman yeriz. Hekimler olarak biz de haftada 2 tavsiyemizi 3'e çıkarırız. Bu tür etkinlikleri artırmalıyız, balığı daha çok sevdirmeliyiz." diye konuştu.

Pakdemirli, törenin ardından öğrenciler ve basın mensuplarına mangalda pişirdiği balıktan ikram etti, Rektör İbiş'e de tuzda levrek tarifi verdi.

Bakan Pakdemirli, törende gösteri düzenleyen Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı'nın üyelerine de hediye verdi.

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"Balık Ankara'da da Yenir" festivali Balık Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

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